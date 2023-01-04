رئيسا ديوان المحاسبة الليبي ومجلس الدولة يبحثان إجراءات الحكومة لتوزيع مخصصات التنمية خلال 2023

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إجراءات الحكومة في توزيع مخصصات الباب الثالث (التنمية) المقررة للعام 2023.

وناقش الاجتماع، الذي عقد أمس الثلاثاء، خطة الديوان في متابعة تنفيذها، والشروط والمعايير التي تم اتباعها في التوزيع بمتابعة الديوان، من بينها التوزيع بين مختلف المدن والأقاليم الليبية، والتركيز على المختنقات والمشاريع المتعلقة بالخدمات المباشرة للمواطنين، وضمان الجاهزية وحسن التنفيذ.

وحسب بيان نشر اليوم الأربعاء، حضر الاجتماع النائب الثاني لرئيس المجلس ورئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، ورئيس لجنة متابعة القطاع الخدمي، ومديري الإدارات المختصة بالديوان.

وأكد شكشك دراسة المشروعات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار، والموافقة عليها من قبل الديوان، وأنها وباقي المشروعات المستهدفة محل متابعة ورقابة مستمرة من خلال الفروع.

ودعا المشري إلى تكاتف الجهود وتواصل الاجتماعات بين الإدارات المختلفة بالديوان واللجان المختصة بالمجلس، لمتابعة تنفيذ المشروعات، لا سيما الاستراتيجية منها، إلى جانب الاهتمام بالتوزيع العادل بين الأقاليم والتحقق من توظيف الأموال بشكل أمثل.