مجلس النواب يكلف حاتم العريبي رئيسا للجنة إعمار بنغازي

الوطن| رصد

أصدر مجلس النواب قرارا بتشيكل لجنة لإعادة إعمار واستقرار بنغازي والتصدي للظروف الطارئة، برئاسة حاتم العريبي، وعضوية كل من فرج محمد منصور وعبد الرحمن صالح عبد الرحمن.

وتتولى اللجنة وفق نص المادة الثانية من القرار الذي حمل الرقم (2) لسنة 2023، تحميل الأموال المخصصة من مصرف ليبيا المركزي على الترتيبات المالية وفق التشريعات النافذة، بحيث توضع الأموال التي تخصصها اللجنة لمشروعات وأعمال ينغازي في حساب خاص بمصرف ليبيا المركزي وتحت تصرف اللجنة.

ونصت المادة الثانية على أن تتولى اللجنة أيضا إعداد تقارير منتظمة عن سير العمل ومدى انتظامه والعوائق التي تواجهها، كما يحق لها بموجب المادة الثالثة من القرار تشكيل اللجان الفرعية للمتابعة والإشراف الفني والصرف المالي لتحقيق الهدف والغاية من تشكيلها.

ويجوز للجنة وفق نص المادة الرابعة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من أفراد ومؤسسات لإنجاز أعمالها، أما المادة الخامسة فأشارت إلى استثناء كافة الإجراءات والتعاقدات التي تبرمها اللجنة من تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية.