جواز السفر الليبي يحتل المرتبة الـ101

احتل جواز السفر الليبي المرتبة 101 وفقًا لمؤشر جوازات السفر Guide، والذي أعده من أقل جوازات السفر مرتبة في العالم.

وذكر الموقع، أن حاملي جوازات السفر الليبية يتمتعون بالقدرة على السفر والدخول بدون تأشيرة إلى 38 دولة فقط, بما فيها سريلانكا ودومينيكا ومدغشقر وسيشيل, وتظل هناك أكثر من 188 وجهة سفر حول العالم سيحتاج حامل جواز السفر الليبي للحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر اليها, مما يجعل تصنيف هذا الجواز متدنيا, حيث حصل على درجة إجمالية منخفضة في قدرته على سهولة التنقل في جميع أنحاء العالم .

وأوضح أنه يتحدد ترتيب جواز سفر ليبيا بالنسبة إلى جوازات سفر دول العالم الأخرى عن طريق احتساب مجموع عدد الدول التي تسمح لحاملي جواز سفر ليبيا بالدخول إليها بدون تأشيرة (أي الدول لا يحتاج مواطنو ليبيا إلى تأشيرة للسفر إليها) بالإضافة إلى الدول التي تسمح لحاملي جواز سفر ليبيا بالدخول إما عن طريق الحصول على تأشيرة عند الوصول أو من خلال الحصول على تصريح سفر إلكتروني.

وتابعت، يوجد حاليًا 12 وجهة سفر تتيح لحاملي جواز سفر ليبيا السفر إليها بدون تأشيرة، و 23 وجهة سفر تمنح مواطني ليبيا تأشيرة عند الوصول، و 1 وجهة سفر يمكن لمواطني ليبيا السفر إليها من خلال الحصول على تصريح سفر إلكتروني.

أوضحت، أنه إجمالًا، يمكن لحاملي جواز سفر ليبيا دخول ما مجموعه 36 وجهة سفر – إما بدون تأشيرة، أو من خلال تأشيرة عند الوصول، أو بترخيص سفر إلكتروني. وبناءً على تلك النتائج يحتل جواز سفر ليبيا المرتبة 102 عالميًا.

بالمقابل، يوجد هناك 193 وجهة سفر يحتاج معها حاملو جواز سفر ليبيا إلى الحصول إما على تأشيرة فعلية أو تأشيرة إلكترونية من أجل السفر إليها.