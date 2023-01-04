القنصلية الليبية بإسطنبول تحذر المواطنين من اصطحاب أكثر من هاتف محمول إلى تركيا

طالبت القنصلية العامة الليبية بمدينة إسطنبول، المواطنين الليبيين القادمين إلى تركيا بعدم اصطحاب أكثر من جهاز محمول واحد جديد، حتى لا يتم تسجيل قضية تهريب ضدهم.

وقالت القنصلية في بيان صادر عنها: “نظرا لتكرار حالات ضبط المواطنين الليبيين القادمين إلى تركيا وبحوزتهم أكثر من جهاز هاتف محمول، ويتم حجز الهواتف ومصادرتها وتسجيل قضية تهريب ضدهم”.

وأضافت “تهيب القنصلية الليبية إسطنبول، بالمواطنين القادمين إلى تركيا بعدم إحضار أكثر من جهاز هاتف محمول واحد”.

وتابعت “يرجى الالتزام حتى لا تتم مصادرة الهواتف وإحالتهم إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة التهريب والحكم عليهم برغامة مالية والترحيل”.