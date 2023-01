تقرير أممي: مساعٍ أممية لتوفير الخدمات لسكان ليبيا والمهاجرين غير الشرعيين

ليبيا – واكب تقرير إخباري نشرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سلسلة نشاطات أممية ساندة إلى ليبيا لتوفير الخدمات للسكان والمهاجرين غير الشرعيين.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح أن الـ29 من ديسمبر الماضي شهد الإعلان عن انتهاء أعمال إعادة تأهيل محطة سيدي حسين للصرف الصحي في شمال مدينة بنغازي بإشراف المجلس النرويجي للاجئين؛ إذ ستخدم نحو 14 ألفًا من السكان والنازحين العائدين والمهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف التقرير: إن توقف المحطة عن العمل في السابق قاد لإغلاق العديد من الطرق في المنطقة خلال موسم الأمطار. مبينًا أن الإصلاح شمل المضخة وأعمال السباكة والتبليط والكهربائيات ودهان المبنى، في إطار إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في مناطق النزوح.

وتابع التقرير: إن وفدا من بعثة المفوضية ووكالات أممية وإنسانية ساندة زار مدينتي مصراتة وتاورغاء للقاء المسؤولين البلديين ومناقشة إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون الإنمائي المستدام معهم والدور الرئيسي للبلديات، فضلًا عن تدارس التحديات التي يواجهها المجتمع التاورغائي.

وبين التقرير أن هذه التحديات تتمثل في الوصول إلى التعليم والصحة والمياه والسكن والوظائف والحاجة الملحة لإيجاد حلول دائمة للنازحين والعائدين، فيما تفقد الوفد بعض مشاريع الأمم المتحدة ومدرستين تستخدمهما 47 أسرة عائدة كملاجئ جماعية للاستماع إلى اهتماماتها واحتياجاتها.

