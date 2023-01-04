ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

04 January, 2023

استقبل ميناء طرابلس البحري اليوم الأربعاء، السفينة BOSBROOK، والتابعة لشركة الربان للتوكيلات الملاحية ،وعلى متنها 32000 ألف طن من السكر المكيس.

كما وصلت، السفينة VENTODIPONE والتابعة لشركة جرمة للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 110 حاوية لبضائع متنوعة، إضافة لوصول السفينة LUONA.F ،التابعة لشركة مديترينيان للتوكيلات الملاحية ،وعلى متنها 191 حاوية لسلع مختلفة.