مفوضية الانتخابات الليبية تناقش خطط تنفيذ مشروع التحقق من بطاقة الناخب

عقد رئيس مجلس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السايح، اليوم الأربعاء، اجتماع لمناقشة الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية، بحضور عضو المجلس، عبد الحكيم الشعاب، وعدد من مديري الإدارات والأقسام بالمفوضية، وخبراء من فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمفوضية إن الاجتماع استعرض من خلال الاستماع للجنة المكلفة بتنفيذ مشروع (استخدام تقنية المعلومات في التحقق من هوية الناخب) جملة الإجراءات الفنية والتقنية المتعلقة بتطوير المنظومة الخاصة بالمشروع.

وذكر المكتب الإعلامي أن المفوضية تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، ولهذا اعتمدت آلية للتحقق الإلكتروني من هوية الناخب، تقوم على توفير أجهزة إلكترونية خاصة في جميع مراكز توزيع بطاقة الناخب ومحطات الاقتراع، يتم بواسطتها التحقق إلكترونياً من هوية الناخب وذلك بمسح بطاقة الناخب الصادرة من المفوضية والتي تحمل رمز الاستجابة السريعة الـ QR، بالإضافة إلى الحصول على بصمة الأصبع للناخب لغرض المطابقة عند اقتضاء الحاجة لذلك.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه سيكون لزاماً على الناخب عند حضوره إلى مركز الاقتراع، أن يكون مصحوباً بمستنداته الثبوتية بالإضافة إلى بطاقة الناخب التي أصدرتها المفوضية لجميع المسجلين بسجل الناخبين، والتي تحتوي على بياناته الأساسية بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريعة الـ QR الذي يحتوي بيانات مشفرة.

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ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية، يأتي استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.