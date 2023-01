تزامنا مع تقرير المركزي.. “الدبيبة” يطالب وزراءه بالإفصاح عن نفقات 2022

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” وزراء حكومته ورؤساء الهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية بالكشف عن مصروفاتهم لعام 2022 عبر القنوات الإعلامية، وذلك عملًا بمبدأ الشفافية والإفصاح الشامل لنفقات الحكومة.

وتأتي مطالبة “الدبيبة” تزامنا مع إعلان المصرف المركزي عن حجم الإنفاق العام للدولة الليبية لعام 2022 والذي بلغ 127 مليار دينار.

وحسب المركزي فقد شكل الإنفاق العام للدولة الليبية في عام 2022 زيادة كبيرة عن عام 2021 والذي بلغ آنذاك 86 مليار دينار، بفارق يصل إلى 41 مليار دينار.

وكان ديوان المحاسبة قد كشف في تقريره السنوي عن عام 2021، عن إهدار مبالغ كبيرة وعدة مخالفات في كافة القطاعات والوزارات.

