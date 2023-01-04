الشارع الليبي يتهم الدبيبة بصرف أكثر من 5 مليار على الميليشيات خلال العام المنصرم

الوطن / رصد

ذكر تقرير المصرف المركزي في بيانه للإيراد والإنفاق العام، ان مصروفات وزارة الدفاع في الحكومة المنتهية الولاية تجاوزت 5 مليارات دينار خلال العام 2022 لصالح الميليشيات المسلحة التي تخدم بقاء الدبيبة في السلطة.

واتهم مراقبون رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة بالتوسع بالإنفاق على الميليشيات لضمان بقائه في السلطة كما أبدى الشارع الليبي امتعاظه من المبالغ المصروفة واصفين إياها بعملية نهب المال العام لتحقيق مصالحه الشخصية

وبحسب التقرير بلغ حجم الانفاق على الباب الاول والثاني من بند وزارة الدفاع نحو 4.6 مليار دينار تلتها البنود التي تتعلق بالارهاب والتطوير والمنشآت النفطية والبحوث والتصنيع العسكري.

فيما انفقت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة بحسب تقرير المركزي نحو 3.5 مليار دينار