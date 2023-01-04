القماطي: هيبة الدولة وقيمة المواطن تراجعتا في عهد تسلم المنقوش حقيبة الخارجية

قال الناشط السياسي حسام القماطي إن “هيبة الدولة الليبية وقيمة المواطن الليبي تراجعتا، خلال فترة تسلم وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية الولاية نجلاء المنقوش، مشيراً إلى أن الأدلة على ذلك عديدة، آخرها ما حدث في سفارة ليبيا في كوريا الجنوبية، وتركها لجثمان مواطن ليبي إلا بعد حملة إعلامية موسعة، بالإضافة إلى تسليم مواطن ليبي للولايات المتحدة الأمريكية وعدم عرضه على القضاء الليبي وفقاً للقانون، بل خطفه من منزله عن طريق ميليشيا”، على حد تعبيره.

وأضاف القماطي في منشور على حسابه في موقع فيسبوك إن “وضع وزارة الخارجية تراجع منذ استلام المنقوش حقيبتها”، مشيراً إلى “عدم قدرة السفارات الليبية على توفير جوازات سفر لعشرات الآلاف من الليبيين القاطنين خارج البلاد، وانتشار الفساد في تلك السفارات خاصة ما يتعلق بقضايا السرقة والاختلاس”.

ولفت إلى تراجع ترتيب جواز السفر الليبي من المركز الرابع والثمانين إلى المركزي التسعين عالمياً، الذي يعني تصدر ليبيا قائمة أسوأ الدول من حيث حرية التنقل للمواطنين.