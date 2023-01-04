“الدبيبة” يتفقد مركز خدمة المواطن ويطلع على خطة 2023

قام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بزيارة تفقدية لـ مركز خدمة المواطن، لمتابعة عمل المركز، والإطلاع على خطته للعام الجاري 2023.

وقال المركز الإعلامي لحكومة الدبيبة، أن تلك الزيارة لمركز خدمة المواطن تأتي بعد الانتهاء من أعمال التأسيس والإنشاء الذي تم استكماله بعد تدريب مندوبي الوزارات والجهات وتجهيز المنظومة اللّازمة.

وأشاد الدبيبة بهذا العمل مبينًا أنه “لابد أن يُؤسس بشكل عملي وجاد من أجل أن يجد المواطن وسيلة تساعده في معرفة ومعالجة مشكلته دون عناء السفر والتنقل، والرد عليه بشكل مباشر”.

واعتبر أن هذا العمل “يُعدّ جديداً على آلية العمل بالدولة الليبية، وبالتالي فإن نجاح المركز في عمله يحتاج إلى صبر وجدية حتى يكون مؤسسة فاعلة للتواصل بين المواطن والمؤسسة”.

ومن جانبه أفاد مدير المركز أنه خلال المرحلة التأسيسية تم استقبال 169.426 معاملة ، وتم التواصل معها والاستفسار عن مشاكلها، ويظل هذا ضمن التأسيس.