ليبيا بين أقل الدول العربية أمانا للعام 2022

إحتلت ليبيا المرتبة 151 عالميا من حيث مؤشر الأمان العالمي، الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام حول أكثر البلدان أمانا في العالم في عام 2022. متقدّمة بذلك على أربع دول عربية وهي السودان 154، الصومال 156، العراق 157، سوريا 161، وأخيرا اليمن في المرتبة 163 عالميا.

فيما احتلت المغرب المرتبة 74 عالميا، وجاءت تونس في المرتبة 85، والبحرين في المرتبة 99، والجزائر في المرتبة 109 عالميا، تليها موريتانيا في المرتبة 112، جيبوتي 113، السعودية 119، مصر 126، فلسطين 133، لبنان 138.

وتأتي قطر على رأس قائمة الدول العربية الأكثر أمانا، واحتلت المرتبة 23 عالميا، تليها الكويت 39 عالميا، والأردن 57 عالميا، والإمارات العربية المتحدة 60 عالميا، وعمان 64 عالميا.

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