الدبيبة يزور مركز خدمة المواطن للاطلاع على خطته للعام الجاري 2023

العنوان – طرابلس

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء مركز خدمة المواطن، لمتابعة عمله والاطلاع على خطته للعام الجاري 2023.

وأكد الدبيبة خلال الزيارة أن هذا العمل لا بد أن يُؤسس بشكل عملي وجاد من أجل أن يجد المواطن وسيلة تساعده في معرفة ومعالجة مشكلته دون عناء السفر والتنقل، والرد عليه بشكل مباشر.

واعتبر رئيس الحكومة، أن هذا العمل يُعدّ جديدا على آلية العمل بالدولة الليبية، وبالتالي فإن نجاح المركز في عمله يحتاج إلى صبر وجدية حتى يكون مؤسسة فاعلة للتواصل بين المواطن والمؤسسة.

وأفاد مدير المركز أنه خلال المرحلة التأسيسية تم استقبال 169426 حالة، وتم التواصل معها والاستفسار عن مشاكلها، ويظل هذا ضمن التأسيس.