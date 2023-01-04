ليبيا.. ضبط موظفين متلبسين بجريمة الرشوة في وزارة الثقافة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية اليوم الأربعاء، عن القبض على موظفين بوزارة الثقافة متلبسين بواقعة جريمة الرشوة.

وقالت الوزارة في بيان إن أعضاء قسم التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية، أسندت إليهم مهمة ضبط المتهمين، بتكليف مباشر من مكتب النائب العام بشأن التحقيقات الجارية لديهم حول واقعة رشوة من قبل موظفين بوزارة الثقافة.

وأضافت أن أعضاء القسم بالتنسيق والتعاون مع قسم شؤون ضبط المعلومات والاتصالات بمكتب النائب العام، تمكنوا بعد إعداد كمين محكم تم من خلاله ضبط أحد الجناة متلبساً بجريمة الرشوة بمبلغ وقدره 100 ألف دينار ليبي ويدعى “أ،ج،م،ز” مواليد 1979 موظف بوزارة الثقافة.

واعترف المتهم بعد ضبطه بقيامه بواقعة الرشوة وذلك بدراية ومساعدة موظفين بنفس الوزارة والذين تم ضبطهم وهم، المدعو “م،أ،خ” مواليد 1977، والمدعو “م،أم” مواليد 1982، والمدعو “ع،ف،أ” مواليد 1984.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم موقوفين رفقة الأوراق والمبلغ المالي المضبوط إلى مكتب النائب العام.

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