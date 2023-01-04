العامة للكهرباء: العمل متواصل لاستكمال مشروع تنفيذ محطة الحقن في منطقة أم الجداول

العنوان – أم الجداول

أكدت الشركة العامة للكهرباء أن العمل متواصل لاستكمال وتشغيل مشروع تنفيذ محطة الحقن الرئيسية جهد 11/66 ك.ف في منطقة ام الجداول ( وادي الشاطئ ) بالمنطقة الجنوبية.

وأوضحت الشركة أنهوأواااا تم توفير محولات القدرة 11/66 ك ف، وكوابل الربط المطلوبة جهد 66 ك.ف والانتهاء من عملية نقلها ومناولتها لموقع المشروع.

وأفادت أنه سيتم بعد ذلك المباشرة في تجميع هذه المحولات وربطها وتشغيل المشروع الذي يهدف إلى تجديد معدات محطة الحقن بمحطة 220 ك.ف أم الجداول خلال المدة القادمة.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أن ها العمل يضمن استمرارية التغذية الكهربائية للمناطق المجاورة تحت متابعة واشراف الإدارة العامة لمشروعات التوزيع وبالتنسيق مع الإدارة العامة للخدمات وشركة الإنشاءات الكهربائية المنفذة للمشروع .