الزغيد: المرحلة تحتاج من صالح والمشري إلى تنازلات من أجل رجوع البلاد إلى وضعها الطبيعي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن رئيس المجلس عقيلة صالح أدى زيارة إلى تركيا مؤخرًا، ومن ثم توجه بعدها إلى مصر.

الزغيد وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أوضح أن هناك لقاء سيجمع بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وأعرب عن أمله أن يخرج اجتماعهما بنتائج طيبة بشأن القاعدة الدستورية والإسراع باختيار من يتقلدون المناصب السيادية.

وبارك الزغيد الاتفاق بين عقيلة صالح وخالد المشري في مرحلة تحتاج منهما إلى تنازلات من أجل رجوع البلاد إلى وضعها الطبيعي.

الزغيد لفت إلى أن اللجان المشتركة بين مجلسي النواب والدولة تجتمع باستمرار لحل النقاط الخلافية لإخراج القاعدة الدستورية إلى حيز الوجود.

