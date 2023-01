من سيكون نائب “باتيلي”.. خلاف بين بريطانيا وأمريكا حول البديل في ظل قرب مغادرة “زينينغا”

كشف موقع أفريكا أنتلجنس عن وجود خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حول هوية الذي سيشغل منصب نائب المبعوث الأممي في ليبيا.

وذكر الموقع أن واشنطن تدفع باتجاه حصول مرشحها كينيث غلوك على المنصب، بينما تريد لندن المنصب لدبلوماسيتها جوان أدامسون.

وبحسب الموقع فقد شغلت أدامسون منصب سفيرة المملكة المتحدة في باماكو من 2014 إلى 2016، ومنصب نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في حين تعمل حاليا مع بعثة الأمم المتحدة في مالي.

ووفقا للموقع شغل كينيث غلوك منصب المركز الثاني في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ عام 2017 إلى غاية عام 2019.

وعمل غلوك أيضا في بعثة الأمم المتحدة للدعم في اليمن، وعمل مع منظمة أطباء بلا حدود لفترة طويلة في الصومال والسودان.

وسيغادر رايزيدون زينينغا منصب نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال يناير الجاري.

المصدر: موقع أفريكا أنتلجنس

