حكومة “باشاغا” تبحث إعادة هيكلة السفارات والبعثات الليبية في الخارج

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع وزير الخارجية والتعاون الدولي، حافظ قدور، في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الاجتماع ناقش أداء الوزارة خلال العام 2022 وخطط عملها والبرامج المستهدف تنفيذها خلال العام الجديد.

كما تم خلال الاجتماع عرض الهيكل التنظيمي والإداري المقترح لتنظيم عمل سفارات ليبيا المنتشرة حول العالم، والنظر في تقييم أداء بعض البعثات الدبلوماسية والقنصليات وإعادة هيكلتها، والنظر في المزايا المالية لكل سفارة وقنصلية على حدا، تنفيذاً لخطط الحكومة الليبية الرامية لترشيد الإنفاق العام وتوجيه الصرف نحو الخدمات الضرورية للمواطنين.

واستعرض الاجتماع ملف العلاقات الخارجية ونتائج الزيارات التي أجراها وزير الخارجية والتعاون الدولي لعدد من البلدان خلال المدة الماضية، ومتابعة تنظيم اشتراك عضوية الدولة الليبية في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية.

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