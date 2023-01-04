أوحيدة: يجب خروج التشكيلات المسلحة من طرابلس للقبول بنتائج الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، ضرورة خروج كافة التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس للوصول إلى انتخابات تقبل نتائجها.

وقال أوحيدة في تصريح صحفي إن خروج التشكيلات المسلحة يندرج تحت بند الترتيبات الأمنية الذي تم التوصل إليه في الاتفاق السياسي.

وأضاف: “على كل الدول المتداخلة في ليبيا أخذ خطوة للخلف وسحب قواتها ومرتزقتها، وإذا كنا نريد القضاء على الانقسام السياسي فلا بد من خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.

وتابع: “مجلس النواب دائما ما كان يطالب المجتمع الدولي بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.