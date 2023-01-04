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مجلس النواب: اتفاق على وضع خارطة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شاركت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب ربيعة ابوراص وعضو اللجنة رحمة أبوبكر آدم في الاجتماع الذي عُقد يوم أمس الثلاثاء بمقر ديوان المحاسبة، بحضور وكيل الديوان، ووكيل مجلس التخطيط ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة 2030م.

وذكر مجلس النواب في بيان أن الاجتماع ناقش تفعيل آليات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى الدولة، وإيجاد إطار عام يمكن من خلاله توحيد الجهود لكل المكونات المجتمعية التي تساهم في تحقيق الأهداف.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على إعداد مقترح لمناقشته في اجتماع لاحق يهدف لوضع خارطة طريق واضحة، يتم من خلالها تحديد الأهداف وتوزيع المسؤوليات، وفق إطار زمني محدد.

 

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صحيفة الساعة 24

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