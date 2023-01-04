مصدر لـ”الشرق الأوسط”: تجديد الدعوة لعقيلة صالح والمشري للقاء غدامس لإحراجهما شعبيًا

العنوان – طرابلس

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي أن تجديد الدعوة رسمياً لعقد اجتماع غدامس بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستهدف إحراجهما شعبياً.

وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن ما قام به رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي هو إحراج للطرفين أمام الشارع.

وأكد المصدر، تمسك المجلس الرئاسي بإنقاذ المسار الانتخابي، والمبادرة التي طرحها الرئاسي تستهدف توضيح من هو المعرقل للوصول إلى القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.

وكان المجلس الاعلى للدولة قد صوت خلال جلسته يوم الإثنين الماضي على رفع تعليق التواصل مع مجلس النواب، إضافة إلى تصويته على رفض الدعوة للقاء غدامس.