جواز السفر الليبي يحتل المرتبة 102 عالمياً

احتل جواز السفر الليبي المرتبة 102 عالمياً وفقاً لمؤشر جايد Guide لترتيب جوازات السفر لعام 2023.

وحدد مؤشر جايد ترتيب جواز سفر ليبيا استناداً إلى مستوى حرية التنقل العالمي الذي يتيح لحاملي جواز السفر الليبي، السفر إلى الدول بدون تأشيرة.

ويمكن لحاملي جواز السفر الليبي السفر بدون تأشيرة إلى 36 دولة على مستوى العالم، منهم 12 دولة بدون تأشيرة، و23 دولة بتأشيرة عند الوصول ودولة واحدة بتصريح سفر إلكتروني.

ومن بين الدول التي يمكن لحاملي جواز السفر الليبي، السفر إليها دون تأشيرة مسبقة، الجزائر وتونس وبنين وماليزيا وموريتانيا.

وسيحتاج حاملي جواز السفر الليبي إلى الحصول على تأشيرة مسبقة قبل السفر إلى 161 دولة.

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