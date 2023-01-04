مؤشّر جوازات السفر العالمي لعام 2023: الجواز الليبي في ذيل الترتيب

احتلّ جواز السفر الليبي المركز 190 عالميا، وحلّ في المرتبة ال90 من حيث قوة الجواز، بدرجة تنقل ل51 دولة منها 11 دولة دون تأشيرة دخول، و 38 دولة تتحصل على التأشيرة عند الوصول إلى المطار، وفق مؤشّر “هانلي” لجوازات السفر الذي يقيم 199 بلدا عبر العالم.

ووفق مؤشر جواز السفر العالمي لعام 2023، والذي اعتمد على حرية تنقل المواطنين، فإن جواز السفر الليبي يحتل المراتب الأخيرة حيث قيّم المؤشّر 199 دولة حول العالم كانت فيه ليبيا ضمن قائمة العشر دول الأخيرة.

وأوضح المؤشر أنه يتحدد ترتيب جواز سفر ليبيا بالنسبة إلى جوازات سفر دول العالم الأخرى عن طريق احتساب مجموع عدد الدول التي تسمح لحاملي جواز سفر ليبيا بالدخول إليها بدون تأشيرة (أي الدول لا يحتاج مواطنو ليبيا إلى تأشيرة للسفر إليها) بالإضافة إلى الدول التي تسمح لحاملي جواز سفر ليبيا بالدخول إما عن طريق الحصول على تأشيرة عند الوصول أو من خلال الحصول على تصريح سفر إلكتروني.

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