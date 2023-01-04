خارجية الوحدة الوطنية تدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي لباحات الأقصى

العنوان – طرابلس

أدانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء، اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال.

وأكدت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على “فيسبوك” أن هذا الاقتحام محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ويعد استفزازاً لمشاعر المسلمين جميعاً وانتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

واستنكرت الوزارة هذا الفعل المشين، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها.

وجددت الوزارة تأكيدها على موقف ليبيا الثابت تجاه عدالة القضية الفلسطينية وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذي الصراع والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.