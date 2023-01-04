أوحيدة: يجب خروج كل المليشيات من طرابلس للوصول للانتخابات

الوطن / رصد

شدد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة على ضرورة خروج كافة المليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس للوصول إلى انتخابات تُقبل نتائجها.

وقال أوحيدة في تصريحات صحفية: “خروج التشكيلات المسلحة يندرج تحت بند الترتيبات الأمنية الذي تم التوصل إليه في الاتفاق السياسي“.

وأضاف عضو البرلمان: “على كل الدول المتداخلة في ليبيا أخذ خطوة للخلف وسحب قواتها ومرتزقتها، وإذا كنا نريد القضاء على الانقسام السياسي فلا بد من خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا“، متبعًا “مجلس النواب دائمًا ما كان يطالب المجتمع الدولي بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا“.