الشنطي: يجب معالجة الوضع القانوني لشركة الخطوط الجوية بشكل عاجل

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، اجتماعا ضم وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الشهوبي ووكيل الوزارة.

وشارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية المكلف، ومستشار مكتب رئيس الهيئة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بشركة الخطوط الجوية الليبية والتي من بينها عدم صدور سجل تجاري لمجلس إدارة الشركة.

وأكد “الشنطي” على ضرورة معالجة الوضع القانوني للشركة بشكل عاجل، وفق التشريعات واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وبما يخدم المصلحة العامة، .

كما تم مناقشة بعض الملاحظات المسجّلة على أداء الشركة وحركتها بهدف تحسين أداء الشركة واسطولها الجوي في خدمة المواطن .