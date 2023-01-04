بوجواري يناقش مع السفير الغاني أوضاع الجالية الغانية في بنغازي

العنوان – بنغازي

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، اليوم الأربعاء، مع سفير دولة غانا صامويل أدوتي أوضاع الجالية الغانية في المدينة.

وتطرق الاجتماع إلى التنسيق الجاري مع غُرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي والترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال وفتح آفاق للتعاون في المجالات الاقتصادية المُتعلقة بالقطاع الخاص.

وأشاد السفير بتعاون البلدية والجهات الأمنية المُختصة فيما يتعلق بحصر الجالية وتصحيح أوضاعها.

وأثنى سفير دولة غانا بحُسن الاستقبال وتعاون وتجاوب البلدية مع السفارة لما فيه خدمة المصلحة المُشتركة.