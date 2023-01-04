مؤسسة النفط الليبية: حققنا في عام 2022 إيرادات 130.5 مليار دينار

قالت مؤسسة النفط الليبية، اليوم الأربعاء، إنها حققت إيرادات 130.5 مليار دينار في عام 2022 بزيادة 27 مليار دينار عن ما تم تحقيقه في عام 2021.

وأوضحت في بيان أن إيرادات المبيعات النفطية في عام 2022 بلغت 105.5 مليار دينار والإيرادات من الإتاوات النفطية 13.6 مليار وإيرادات الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار.

وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن اليوم في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يغطي الفترة الممتدة من الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر العام 2022، تسجيل 134.4 مليار دينار إجمالي الإيرادات العامة خلال عام 2022، بينما بلغ الإنفاق العام 127.9 مليار دينار.

وإلى جانب إيرادات النفط، حققت ليبيا خلال تام 2022 إيرادات من الجمارك 211 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 529 مليونا، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 265 مليونا، وإيرادات أخرى 1.5 مليار.

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