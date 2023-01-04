باشاغا يبحث مع وزير خارجيته البرامج المستهدف تنفيذها خلال العام الجديد

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ناقش رئيـس الحكومـة الليبية فتـحي باشــاغا أداء وزارة الخارجية خلال العام المنصرم وخطط عملها والبرامج المستهدف تنفيذها خلال العام الجديد، إضافة الى عرض الهيكل التنظيمي والإداري المقترح لتنظيم عمل سفارات ليبيا المنتشرة حول العالم، والنظر في تقييم أداء بعض البعثات الدبلوماسية والقنصليات وإعادة هيكلتها

وبحث الاجتماع الذي عقده باشاغا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدّور اليـوم الأربعاء في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت المزايا المالية لكل سفارة وقنصلية على حدا، تنفيذاً لخطط الحكومة الليبية الرامية لترشيد الإنفاق العام وتوجيه الصرف نحو الخدمات الضرورية للمواطنين.

كما استعرض الاجتماع ملف العلاقات الخارجية ونتائج الزيارات التي أجراها وزير الخارجية والتعاون الدولي لعدد من البلدان خلال المدة الماضية، ومتابعة تنظيم اشتراك عضوية الدولة الليبية في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية.