اتلاف أكثر من 1.5 مليون قرص مخدر بعد ضبطها داخل ميناء الخمس البحري

ضبط، قسم مكافحة التهريب والمخدرات الخمس، كمية تقدر بنحو أكثر من 1.5 مليون، من الأقراص المخدرة كانت قد وصلت مؤخرًا إلى ميناء الخمس البحري.

وقال الناطق، باسم مصلحة الجمارك، المقدم فهمي الماقوري، اليوم الأربعاء، إن الكمية التي تم ضبطها تقدر بحوالي 1.560 مليون قرص مدرجة حسب جدول المواد المخدرة.

وأوضح الماقوري، أن هذه الضبطية جاءت بالتنسيق المباشر بين قسم مكافحة التهريب والمخدرات الخمس ومركز جمرك ميناء الخمس البحري.

وأشار إلى أن من ضمن المضبوطات كمية من المحاليل الطبية الغير صالحة للاستهلاك البشري تقدر الكمية بـ 4975 قنينة.

وأضاف الماقوري، أن النيابة المختصة، بعد اتخاذ كافة الإجراءات، أمرت بحصر الكمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلافها.