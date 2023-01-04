البيوضي: حكومة “الطافش” لن تسقطها لمة الصلابي في تركيا

وصف المرشح الرئاسي سليمان البيوضي اجتماع علي الصلابي الذي عقده مع عدد من السياسيين الليبيين في اسطنبول التركية من أجل تغيير حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والاتفاق على المرحلة المقبلة، بالمشهد العبثي.

وقال البيوضي في تغريدة عبر “تويتر”: “حكومة الطافش لن تسقطها لمة الصلابي في تركيا، وهي مشهد عبثي ومحاولات الحصول على مواقع بسياسة الصفقات والدوران في الفراغ الذي لا ينتهي”، مؤكدا أن الانتخابات هي الحل.

وشهد اجتماع الصلابي حضور عدد من الشخصيات أبرزهم علي زيدان وعبد الله عثمان وفتح الله السعيطي وأحمد معيتيق وفيصل قرقاب ومحمد المنتصر وعلي قدور وعبد الحكيم بلحاج وصالح إبراهيم وعيسى عبد المجيد وعبد المجيد سيف النصر ومعين الكيخيا وعماد البناني.

وقالت مصادر لـ”الساعة 24” إن اجتماع الصلابي انتهى بالتوصية على تشكيل لجنة تواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعقد مؤتمر جامع داخل ليبيا في مدة أقصاها شهر من اليوم.