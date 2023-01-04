اتفاق مع مجمع سونلغاز الجزائري العمومي لتصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا

وقعت الجزائر وليبيا اتفاقا يلتزم فيه مجمع سونلغاز الجزائري العمومي بتصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الجارين في عدة مجالات، إضافة إلى صيانة وتشغيل المحطات والشبكات المحلية، وتدريب العمال.

وبحث مدير عام الشركة العامة للكهرباء عبد الحميد المنفوخ، في الجزائر مع مدير عام مجمع سونلغاز مراد عجال، سبل التعاون المشترك بين البلدين، ومدى الاستفادة من الخبرات المتواجدة بمجمع سونلغاز في مجالات الطاقة الكهربائية والعمل على توريدها.

كما تطرق اللقاء حول صيانة وتشغيل المحطات والشبكات الكهربائية وصناعة قطع الغيار والعمل على التدريب والتطوير للعاملين بالشركة العامة للكهرباء، وصيانة المعدات وتصنيع قطع الغيار، وكذلك تكوين وتدريب الفرق الفنية، بحسب ما نشرته الشركة عبر مكتبها الإعلامي.