الحبري: الكبير هو من أوقف عملية توحيد المصرف

العنوان – بنغازي

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال علي الحبري إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير هو من أوقف عملية توحيد المصرف الذي كان بالاتفاق مع شركة ديلويت.

وأكد الحبري – في لقاء مع تلفزيون المسار – أن الكبير يميل لطرف معين، موضحًا أن سبب انقسام المصرف المركزي بالدرجة الأولى يرجع إلى الصراع السياسي.

وأفاد أن تأخير المرتبات مرتبط بالصراع السياسي، مشيرًا إلى أن هذا الصراع مستمر إلى حين إصدار البرلمان قانون الجدول الموحد للمرتبات.

وذكر نائب محافظ المركزي أن إصدار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة للقرارات غير جائز إلا في حالة عدم وجود السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

وأضاف أن عدم الاعتراف بالبرلمان من خلال الهيئة العليا للانتخابات يعتبر الزوبعة الحقيقة لبداية الانقسام.