رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة: مستحقاتنا على ليبيا 150 مليون دولار وحكومتها غير ملتزمة

قال رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، إن مستحقات المستشفيات الأردنية الخاصة على الحكومة الليبية بلغت 150 مليون دولاراً.

وأضاف الحموري، في تصريحات لجريدة “الأنباط” أن المستحقات معلّقة وأن الحكومة الليبية لم تقم بسدادها كما هو متفق عليه.

وذكرت الصحيفة أن قضية ديون المستشفيات الأردنية الخاصة تجاوزت أكثر من ١٠ سنوات، لتترتب المستحقات الأردنية على الجانب الليبي لأكثر من 140 مؤسسة طبية وسياحية أردنية.

بالإضافة إلى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر، في حين مستوى الخدمة العلاجية التي حصل عليها الليبيون في الأردن كانت متقدمة جداً.

وتعد الأردن وجهة رئيسة لمرضى الأورام الليبيين من طالبي العلاج في الخارج، وتحديداً مركز الحسين للسرطان.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الليبية قامت بدفع كل المستحقات المالية عام 2018 لكل من تونس ومصر، إضافة إلى تركيا وألمانيا.

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