ضبط 4 موظفين بوزارة الثقافة متلبسين في واقعة الرشوة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، تمكن ضبط أحد الموظفين العموميين بوزارة الثقافة متلبساً بجريمة الرشوة بمبلغ وقدره مئة ألف دينار ليبي، وذلك بتكليف مباشر من مكتب النائب العام.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنه بتكليف مباشر من مكتب النائب العام إلى مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية بشأن التحقيقات الجارية لديهم حول واقعة رشوة من قبل موظفين بوزارة الثقافة.

وأضافت، “تمكن أعضاء القسم بالتنسيق والتعاون مع قسم شؤون ضبط المعلومات والاتصالات بمكتب النائب العام بعد إعداد كمين محكم تم من خلاله ضبط أحد الجناة متلبساً بجريمة الرشوة بمبلغ وقدره مئة ألف دينار ليبي ويدعى “أ،ج،م،ز” مواليد 1979 موظف بوزارة الثقافة.

وتابعت أنه “بضبط أقوال المتهم اعترف بقيامه بواقعة الرشوة وذلك بدراية ومساعدة موظفين بنفس الوزارة والذين تم ضبطهم وهم: “م،أ،خ” مواليد 1977، و”م،أم” مواليد 1982، والمدعو “ع،ف،أ” مواليد 1984.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم واحالتهم موقوفين رفقة الأوراق والمبلغ المالي المضبوط إلى مكتب النائب العام.