القاهرة تستضيف جولة جديدة من المباحثات بين مجلسي النواب والدولة الليبيان

يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، غداً في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة وفي مقدمتها القاعدة الدستورية للانتخابات.

كما سيناقش المشري وصالح، في اللقاء الذي سيعقد بدعوة من اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي، المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

وكان المشري وصالح، وصلا إلى العاصمة المصرية، اليوم الأربعاء، وعقدا مشاورات بشكل منفصل مع المسؤولين المصريين في اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، استعداداً للاجتماعات التي تنطلق غداً في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتهدف الاجتماعات التي ترعاها البعثة الأممية لدى ليبيا للاتفاق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

كنا ستحتضن القاهرة اجتماع آخر للجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والدولة لمناقشة نقاط الخلاف بينهما فيما يخص القاعدة الدستورية للانتخابات.

وتسعى مصر لتقريب وجهات النظر في ليبيا ومعالجة حالة الانسداد السياسي والدفع نحو التوافق على سبل إجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن.

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