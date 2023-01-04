الشبعاني: الرئاسي لا يملك الحل والنواب والدولة لا يملكان فرصة للمراوغة

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اكد الخبير القانوني مجدي الشبعاني ان مجلسا النواب والدولة يبحثان عن البقاء في السلطة خدمة لمصالحهم عن طريق عدم التوافق على قاعدة دستورية تفضي الى انتخابات برلمانية ورئاسية

ووصف الشبعاني في تصريحات صحفية ان المجلسان لا يملكان فرصة أخرى للمراوغة في مسألة التمديد امام ما توعدت به البعثة الأممية في الذهاب الى الخطة البديلة

وبخصوص مبادرة المجلس الرئاسي اشار الشبعاني الى ان هناك خلل ببنية القانونية والدستورية لا تمكنه من السير نحو تشكيل مسار دستوري جديد ينهي الازمة الحالية