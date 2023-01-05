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وزيرة الدولة لشؤون المرأة تبحث مع الاتحاد العام واتحادات الكليات لطلبة جامعة سرت عدد من المقترحات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود، الأربعاء، بمكتبها في مقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت وفد من الاتحاد العام واتحادات الكليات لطلبة جامعة سرت.
وتم خلال اللقاء طرح ومناقشة عدد من المقترحات لإقامة مجموعة من الأنشطة التي من شأنها تساهم في تفعيل الدور الشبابي والطلابي ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية المجتمعية للمدينة وعن دور الحكومة في دعم البرامج الشبابية الهادفة .
كما تم الحديث عن دور جامعة سرت وبحث آلية للتعاون المشترك بين وزارة الدولة لشؤون المرأة ومكتب تمكين المرأة بالجامعة ووضع خطة مشتركة لإقامة عدد من الفاعليات التي تهم المرأة .

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قناة ليبيا الحدث

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