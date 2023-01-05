العابد: تطوير الجهاز الإداري للدولة مطلب أساسي للتنمية

عقد وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة المؤقتة علي العابد اجتماعا مع اللجنة المعنية بوضع مبادرة تنظيم الجهاز الوظيفي للدولة.

وقالت وزارة العمل والتأهيل في بيان إن الاجتماع الذي عقد بمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي حضره مدير عام المجلس “محمود الفطيسي” وأعضاء اللجنة من وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية، وعدد من الخبراء والمستشارين بالمجلس.

وتناول الاجتماع كيفية وضع مراحل المبادرة وآليات تنفيذها بطريقة عملية، وذلك بالشراكة مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، وفق البيان.

وأكد العابد في كلمته على أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يعتبر متطلبا أساسيا لضمان إحداث تنمية شاملة ومستدامة وتحقيق أهداف المؤسسات الحكومية، والذي يتطلب نجاحه تأطير ومؤسسة العمل العام وتطويره من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص واستخدام السلطة التقديرية في أضيق الحدود، وتعزيز النزاهة ومبادئ سيادة القانون، وتحمل المسؤولية.

وأضاف: “لتحقيق ذلك، لا بد من تمكين ديوان الخدمة وجود قاعدة بيانات موحدة لكل الكادر الوظيفي بالدولة يمكن من خلاله إعداد الخطط والبرامج التي تشرف على تنفيذها الحكومة”.