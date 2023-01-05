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مؤسسة النفط: حققنا إيرادات قياسية في 2022 بـ130 مليار دينار

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة عن تحقيق إيرادات قياسية في 2022.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر “فيسبوك” إنها حققت إيرادات قياسية في عام 2022 حيث بلغ إجمالي الإيرادات النفطية 130.5 مليار دينار، مقارنة بما تم تحقيقه في 2021 حيث بلغت قيمة الإيرادات حينها 103.4 مليار دينار ليبي.

وأضافت المؤسسة: “تعزيزا لمبدأ الشفافية والإفصاح فإن ما تم تحقيقه من إيرادات لسنة 2022 من إيرادات المبيعات النفطية 105.5 مليار، والإيرادات من الإتاوات النفطية 13.6 مليار، وإيرادات الإتاوات النفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار”.

 

 

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صحيفة الساعة 24

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