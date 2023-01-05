العشيبي يحذف إهانته للصلابي بعد تهديد مقاتلين بشورى بنغازي له

الوطن|رصد

هاجم نعيم العشيبي علي الصلابي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يقوم بحذفه بعد أن هدده مقاتلون من شورى بنغازي بسبب إهانته للاسلاميين والجهاديين، بالإضافة لتبعيته مؤخرًا للدبيبات وتزويدهم بكل أسرار المعارك التي جرت في بنغازي ضد التنظيمات الارهابية.

العشيبي بعد أن تحصل من اللافي على منصب ملحق إعلامي لمّمح لقيادة الصلابي لاجتماعات اسطنبول لاسقاط الدبيبات.

يذكر أن العشيبي كان يتقاضى أجر شهري في اسطنبول قبل أن يصبح الآن خادم للدبيبات.