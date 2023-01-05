السعيطي يبحث مع مفوضي الكشاف والمرشدات تقديم دعم مالي للمفوضيات

استقبل وزير الشباب المهدي شعيب السعيطي يومي الثلاثاء والأربعاء بمقر ديوان وزارة الشباب بمدينة بنغازي، وفدًا ضم مفوضي كشاف ومرشدات طبرق والجبل الأخضر وشحات والمرج واجدابيا وسرت وبنغازي، بحضور مستشار الوزير مراجع العرفي، ومدير المكتب القانوني بالوزير محمود المعداني.

وأعرب وفد الكشافة في كلمته عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مثمنًا جهود الوزارة ودورها الكبير للمساهمة في استمرار النشاط الكشفي وتقديم الخدمات وتذليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجههم في ذلك.

وألقى السعيطي كلمة أشار فيها إلى دور الكشافة والمرشدات في خدمة الوطن، بالإضافة إلى دورها الهام في الأزمات التي مرت بها البلاد، كما تم خلال اللقاء تقديم دعم مالي لمفوضيات الكشاف والمرشدات مساهمة من وزارة الشباب حتى تواصل نشاطها الكشفي وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعرقل نشاطها.