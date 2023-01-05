لجنة تعويض العقارات المنزوع ملكيتها تعقد اجتماعها الأول للعام الجديد

عقدت اللجنة الرئيسية الدائمة للتعويضات عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة اجتماعها الأول لسنة 2023 م برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير السيد ” محمد الشريف أحمد ” ، وبحضور أعضاء اللجنة.

ووفق وزارة الإسكان والتعمير في بيان لها، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة اعتماد لائحة العمل الخاصة باللجنة، وتحديد آليات وضوابط استلام ملفات المواطنين المعنيين وآلية عرضها، والتأكيد على العضو القانوني باللجنة بشأن الاستعجال بإعداد المقترح القانوني الذي من خلاله سيتم تناول وضع العقارات التي تم نزع مليكتها للمنفعة العامة بدون قرارت نزع.

كما تم خلال الاجتماع توزيع المهام على اللجان التابعة للجنة الرئيسية بما في ذلك اللجان الفرعية بما فيها اللجان الفرعية ولجنة الإعداد والمراجعة ، وبما يضمن إنجاز عمل اللجنة بأفضل صورة.