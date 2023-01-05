عبد العزيز: تفاهمات عقيلة والمشري تشد ليبيا للخلف

تساءل عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز عن موقف الجميع في 2022 ممن سرق أموال الليبيين وهرب الملايين، ومن استحوذ على الأموال التي كان يديرها ويشرف عليها وهي من مال الشعب؟

وقال عبد العزيز خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني، إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري تحالف مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أجل تعطيل حال البلاد والعباد وليكونوا دائمًا في المشهد، وتفاهماتهم دائمًا ما تشد البلاد للخلف.

وتابع: “هذا العام افتتح بتعليمات مهمة من الحكومة ونبدأ بأمر إيجابي ويجب أن نشجعه وهي قرارات الحكومة بترشيد الإنفاق ومتابعة التعليمات الصادرة”.

وطالب عبد العزيز الجميع بالتعاطي بشكل إيجابي مع هذه الخطوات لاستمرار العمل بشفافية ومكافحة الفساد.