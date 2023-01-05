البركي: التشدّق بالمحافظة على خزينة الشعب ليست أهم من المحافظة على حياته وكرامته

الوطن| رصد

قال المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم في حكومة عبدالله الثني، عبد الرحيم البركي، إن قرار مجلس النواب منع تسليم أي مواطن لمحاكمته بالخارج؛ يلبي رغبة جموع الشعب الليبي، مشيراً إلى أن “التشدّق” بالمحافظة على خزينة الشعب ليس “أخطر وأهم وأغلى” من المحافظة على حياة وكرامة أي مواطن ليبي.

وأضاف البركي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، إن قرار المجلس النواب عبّر بمختلف الطرق عن رفضه تسليم المواطن بوعجيلة مسعود، مما يضع السلطات النيابية والتنفيذية بمختلف مسمياتها أمام مسؤلياتها الوطنية والتاريخية، معتبراً أن سيادة الوطن تبدأ من قيمة المواطن فيه.