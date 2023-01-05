وصول عقيلة والمشري القاهرة لبحث توحيد السلطة التنفيذية

وصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، إلى العاصمة المصرية القاهرة وعقدا مشاورات بشكل منفصل مع المسؤولين المصريين في اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، استعداداً للاجتماعات التي تنطلق غداً في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

ويلتقي عقيلة صالح، وخالد المشري، اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة وفي مقدمتها القاعدة الدستورية للانتخابات، وفق ما نشرته صحيفة “الشاهد”.

كما سيناقش المشري وصالح، في اللقاء الذي سيعقد بدعوة من اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي، المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

وتهدف الاجتماعات التي ترعاها البعثة الأممية لدى ليبيا للاتفاق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

كنا ستحتضن القاهرة اجتماع آخر للجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والدولة لمناقشة نقاط الخلاف بينهما فيما يخص القاعدة الدستورية للانتخابات.

وتسعى مصر لتقريب وجهات النظر في ليبيا ومعالجة حالة الانسداد السياسي والدفع نحو التوافق على سبل إجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن.