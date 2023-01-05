ليندسي سنيل ساخرة من أردوغان: أرسل مرتزقة سوريين إلى ليبيا لمساعدة المظلومين

سخرت الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل المتخصصة في تغطية النزاعات والأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي قال فيها أنه ذهب إلى ليبيا لمساعدة المظلومين هناك، مشيرة إلى أنه نسي الثناء على المرتزقة الذين أرسلهم إلى ليبيا.

وقالت الصحفية الأمريكية، في تغريدة لها عبر توتير، “يقول أردوغان إن تركيا ذهبت إلى وليبيا لمساعدة إخوانها، وأينما كان هناك إخواننا والمظلومون، كانت تركيا هناك”.

وأضافت ساخرة، “نسى الثناء على المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا ولا يزالون فيها لمساعدة أطماعها التوسعية”.