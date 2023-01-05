الحامي: رفضنا مبادرة الرئاسي لانها ليست من صلاحياته

قالت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي أن مجلس الدولة قد صوت خلال جلسته المنعقدة الاثنين على استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد تصويته سابقا على تعليقه فضلا عن عدم المشاركة في مبادرة المجلس الرئاسي واللقاء الذي دعا له في غدامس.

وأضافت الحامي في تصريحات صحفية إن رفض مبادرة الرئاسي جاءت بسبب تصويت مجلس الدولة على استئناف الحوار على ثلاث مسارات الدستوري والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية بالتوازي مع مجلس النواب مشيرة إلى أن بعض هذه المسارات ليست من اختصاص المجلس الرئاسي.