حبس مدير فرع مصرف الجمهورية بئر الأشهب واثنين آخرين حبسا احتياطياً

أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية – بئر الأشهب ومساعده ومسؤول إدارة المراجعة حبسا احتياطياً على ذمة التحقيق.

وقال مكتب النائب العام إن المتهمين تعمدوا تحصيل منافع مادية غير مشروعة بخصم 6 ملايين و350 ألف دينار ترتيباً على قبول صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات ذوي قربى مدير الفرع.

وأضاف المكتب أن المدير ومساعده ومسؤول المراجعة تعمدوا أيضا تحصيل نقد أجنبي يعادل مبلغا ماليا قدره 6 ملايين و525 ألف دينار؛ باستعمال بطاقات الخصم المباشر – فيزا – دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة لها، بالإضافة إلى إجراء تحويلات مالية بلغت مليونين و154 ألف دينار.

وذكر المكتب أن المتهمين تعمَّدوا تمويه مصدره الأموال بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الذي وصفه بـ”الإجرامي”، بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية؛ فتسبَّبوا بفعلهم في إلحاق ضرر بالمال العام، وفق المكتب.

المصدر مكتب النائب العام

