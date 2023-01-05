الطقس في ليبيا.. توقعات بسقوط أمطار على الخليج والساحل الشرقي

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، سقوط أمطار متفرقة على الخليج والساحل الشرقي اليوم الخميس.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، عن تعرض مناطق الشمال الغربي لسحب ممطرة بداية من مساء الغد.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة من مساء الغد، وتكون الفرصة أفضل السبت، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات، فهناك فرصة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وخلال فترة الصباح الباكر للغد على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و19 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا على غدامس، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.

وفي السرير – تازربو – الكفرة، السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.